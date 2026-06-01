В России предложили ввести дополнительный выходной день

В России предложили ввести дополнительный выходной день — 1 сентября, в День знаний. Об этом сообщает URA.RU .

С такой инициативой выступили в Госдуме. Предполагается, что благодаря выходному родители смогли бы без проблем отвести ребенка на школьную линейку и не отпрашиваться с работы.

Всего в Трудовом кодексе сейчас прописано 14 официальных государственных праздников в течение года.