В России предложили ввести дополнительный выходной день
С такой инициативой выступили в Госдуме. Предполагается, что благодаря выходному родители смогли бы без проблем отвести ребенка на школьную линейку и не отпрашиваться с работы. Всего в Трудовом кодексе сейчас прописано 14 официальных государственных праздников в течение года.
В России предложили ввести дополнительный выходной день — 1 сентября, в День знаний. Об этом сообщает
С такой инициативой выступили в Госдуме. Предполагается, что благодаря выходному родители смогли бы без проблем отвести ребенка на школьную линейку и не отпрашиваться с работы.
Всего в Трудовом кодексе сейчас прописано 14 официальных государственных праздников в течение года.