В Подмосковье зацепера зажало между вагоном и платформой

Инцидент произошел утром 30 мая на Белорусском направлении Московской железной дороги. По данным «МК», труп юноши обнаружили на станции Здравница.

В Подмосковье зацепера зажало между вагоном и платформой. Об этом сообщило издание «МК».

Инцидент произошел утром 30 мая на Белорусском направлении Московской железной дороги. По данным «МК», труп юноши обнаружили на станции Здравница.

Отмечается, что тело зажало между платформой и пригородным поездом сообщением Голицыно-Дмитров.

Предположительно, как пишет издание, погиб «зацепер», который мог сорваться с крыши электрички.

Уточняется, что личность погибшего устанавливается.