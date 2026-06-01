В Подмосковье зацепера зажало между вагоном и платформой
Инцидент произошел утром 30 мая на Белорусском направлении Московской железной дороги. По данным «МК», труп юноши обнаружили на станции Здравница.
Отмечается, что тело зажало между платформой и пригородным поездом сообщением Голицыно-Дмитров.
Предположительно, как пишет издание, погиб «зацепер», который мог сорваться с крыши электрички.
Уточняется, что личность погибшего устанавливается.