Свыше 1100 человек приняли участие в спортивных забегах в Рязани

В рязанском Лесопарке состоялись два массовых спортивных события — «Зеленый марафон» и благотворительный забег «Спорт во благо». Об этом сообщили в городской администрации.

В «Зеленом марафоне» приняли участие более 1100 человек. Для участников были предусмотрены дистанции на 4,2 километра для взрослых и подростков, а также на 420 метров для детей разных возрастных категорий.

Благотворительный забег «Спорт во благо» прошел в Рязани в десятый раз. Участники преодолевали дистанции от 50 метров до 10 километров, также состоялся костюмированный забег и корпоративная эстафета.

Собранные средства направят на поддержку Центра помощи семьям с детьми-инвалидами «Добрые сердца».

Победителей забегов наградили медалями и памятными призами.