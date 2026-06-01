Стало известно, насколько выросло состояние богатейших россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что состояние богатейших россиян с начала года выросло на 21,85 млрд долларов. По данным издания, сооснователь «Еврохима» и СУЭК Мельниченко с начала года заработал 5,63 млрд долларов, его состояние достигло 24,6 млрд долларов.

Глава «Новатэка» Михельсон увеличил состояние на 4,15 млрд долларов, всего его состояние составляет 27,8 млрд долларов.

Основатель «Северстали» Мордашов заработал $3,66 млрд, увеличив состояние до $29,9 млрд.

В то же время состояние сооснователя Telegram Дурова стало меньше на $2,2 млрд, до $12,2 млрд, а предпринимателя Прохорова — на $4,6 млрд, до $12 млрд.