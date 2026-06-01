Рязанского журналиста Комарова облсуд оставил под стражей

Рязанский облсуд оставил под стражей директора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе суда.

Комаров обвиняется в вымогательстве. Постановление Советского райсуда Рязани о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 21 июля, оставлено без изменений.

Напомним, рязанского журналиста задержали в июле 2025 года по подозрению в вымогательстве у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений.

Через несколько дней выяснилось, что был еще один эпизод. По версии следствия, он вымогал 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нем в Telegram-каналах [Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие. Он признал это на допросах].

На заседании 17 марта Комарова обвинили еще по двум уголовным статьям о клевете, объединив дела в одно производство.

18 мая суд продлил ему содержание под стражей. К обвинению на заседании добавили еще одну статью об отмывании незаконно полученных доходов (пункт «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ).

