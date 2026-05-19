Суд продлил содержание под стражей рязанскому журналисту Михаилу Комарову

18 мая в Советском суде Рязани рассмотрели ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве и других преступлениях. Как уточнили в пресс-службе суда, его подал следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области. Исследовав представленные материалы и выслушав участников процесса, суд продлил Михаилу Комарову срок содержания под стражей на 2 месяца, до 21 июля 2026 года.

Исследовав представленные материалы и выслушав участников процесса, суд продлил Михаилу Комарову срок содержания под стражей на 2 месяца, до 21 июля 2026 года. К обвинению на заседании добавили еще одну статью п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ о легализации (отмывании) незаконно полученных доходов.

Напомним, рязанского журналиста Михаила Комарова задержали в июле 2025 года по подозрению в вымогательстве у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Через несколько дней следствие выяснило, что был еще один эпизод. По версии следствия, он вымогал 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина также за непубликацию сведений о нем в Telegram-каналах [Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие. Он признал это на допросах]. На заседании 17 марта Комарова обвинили еще по двум уголовным статьям о клевете, объеденив дела в одно производство.

