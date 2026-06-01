Рязанская дзюдоистка завоевала золото Кубка Азии по дзюдо

Рязанская дзюдоистка Кристина Коновалова завоевала золотую медаль 31-го Кубка Азии по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Ташкенте, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. В турнире приняли участие 503 спортсмена из 12 стран. Коновалова выступала в весовой категории до 78 килограммов, где за награды боролись 13 дзюдоисток.

На пути к победе рязанка одержала четыре досрочные победы. Она выиграла у Нафисы Асаматдиновой и Дардоны Давлатовой из Узбекистана, Ишруп Наранг из Индии, а в финале за 26 секунд победила Акмаржан Турдажиеву из Кыргызстана.

Кристина Коновалова тренируется под руководством Михаила Пуляева.

