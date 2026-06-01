Рязанец подал жалобу на штраф за тонировку, но суд ее отклонил

Советский районный суд Рязани рассмотрел жалобу гражданина Б. на решение инспектора ДПС, который наложил на него штраф в 500 рублей за нарушение правил тонировки стекол автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 16 марта 2026 года, когда Б. управлял автомобилем с передними боковыми стеклами, светопропускаемость которых составила всего 19,5%. Отмечается, что это не соответствует установленным нормам.

Суд подтвердил, что измерение светопропускаемости проводилось с использованием прибора, который прошел проверку и действителен до августа 2026 года. Суд не нашел оснований для сомнений в достоверности измерений и отметил, что участие понятых или видеозапись не были обязательными в данном случае.

В итоге суд оставил решение инспектора без изменений, а жалобу Б. отклонил.