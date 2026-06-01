Рязанец хотел избежать наказания и предложил взятку следователю, ему вынесли приговор

Установлено, что в декабре 2025 года мужчина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о краже, решил избежать наказания. Находясь в служебном кабинете следователя, он передал должностному лицу деньги, чтобы сокрыть преступление. Следователь отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть. Сасовский райсуд назначил виновному наказание (по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ) в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Жителю Ермишинского района вынесли приговор за попытку дать взятку. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

