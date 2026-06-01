Россияне смогут наблюдать единственную яркую комету лета в бинокль

Россияне смогут наблюдать единственную яркую комету лета в бинокль. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на инженера обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаила Маслова.

По его словам, появление кометы 10P/Tempel 2 ожидается в конце июля — начале августа. Отмечается, что ее можно будет увидеть в любительские телескопы или даже в бинокли, когда она достигнет максимума блеска.

Лучше ее наблюдать во второй половине ночи. Комета скорее всего будет выглядеть как сферический туманный объект с небольшим хвостом, уточнил эксперт.

Как объяснил собеседник агентства, комету из семейства Юпитера открыл немецкий астроном Эрнст Темпель 4 июля 1873 года.