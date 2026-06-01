Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве рязанца 32-летней давности

В Владимирской области спецназ задержал 53-летнего затворника, который оказался связан с убийством, совершенным в Рязани 32 года назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, опубликовав видео с момента задержания. На кадрах видно, как бойцы спецназа за бронещитами входят в дом, где на кровати лежит мужчина в камуфляже и тельняшке. Его выводят в наручниках. Известно, что мужчина скрывался в селе под Владимиром, жил без паспорта, выдавая себя за другого человека, и вел затворнический образ жизни, выходя из дома только по ночам. В 2016 году суд признал его умершим по заявлению матери. Задержанного доставили к следователю в Рязанскую область, где в 1994 году произошло преступление.

Напомним, тогда в лесополосе на окраине Рязани нашли тело мужчины с резаной раной на шее. Согласно версии следствия, бывшая жена жертвы попросила своего нового сожителя и его друга вызвать экс-супруга на разговор из-за имущественных споров, возникших после развода. Мужчины пришли к рязанцу домой и вывезли его в уединенное место. Позже один из участников расправы сдался и заявил о своей непричастности к произошедшему. Женщину задержали в 1995 году в Чебоксарах, но в 2012 году она скончалась.