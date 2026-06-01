В Рязанской области задержали мужчину по делу об убийстве 32-летней давности

В Рязанской области задержали мужчину по подозрению в убийстве, совершенном 32 года назад. Следственные органы Следственного комитета РФ по региону сообщили о задержании подозреваемого, который был объявлен в федеральный розыск.

Известно, что убийство произошло в апреле 1994 года, когда в лесополосе на окраине Рязани нашли тело местного жителя с резаной раной на шее. В ходе следствия выяснилось, что бывшая жена убитого попросила своего сожителя и знакомого донести до него имущественные претензии, возникшие после развода. Конфликт, возникший во время их встречи, привел к убийству.

В ведомстве отметили, что несмотря на долгий срок, прошедший с момента преступления, следствие продолжалось. В 2026 году были изучены материалы дела и проведены повторные допросы, в результате это позволило установить новых свидетелей и местонахождение одного из подозреваемых, скрывавшегося во Владимирской области. Его удалось идентифицировать с помощью генетической экспертизы.

В итоге мужчину задержали, и суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.