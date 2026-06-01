Около карьера в Рязанской области горели три большегруза
Инцидент произошел в селе Осово Захаровского округа. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 00.15 1 июня. Рядом с карьером горели большегрузы марки Tatra. В 4.00 возгорание потушили. Пострадавших нет. Отмечается, что полиция проводит расследование.
