Около карьера в Рязанской области горели три большегруза

Инцидент произошел в селе Осово Захаровского округа. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 00.15 1 июня. Рядом с карьером горели большегрузы марки Tatra. В 4.00 возгорание потушили. Пострадавших нет. Отмечается, что полиция проводит расследование.