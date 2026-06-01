Около 50 тысяч рублей списали с умерших в спецучреждениях рязанцев

Прокуратура Московского района Рязани проверила, как распоряжаются выморочным имуществом. Выяснилось, что из-за длительного бездействия государство до сих пор не получило деньги с лицевых счетов умерших рязанцев, которые находились в специализированных учреждениях района. Общая сумма незачисленных средств — более 47 тысяч рублей. Прокурор района подал в суд иски о признании имущества выморочным и передаче его государству. Сейчас иски находятся на рассмотрении.

