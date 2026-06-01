Объявлен сбор на реабилитацию 11-летней рязанки с ДЦП

Выездная реабилитация запланирована на июль 2026 года в России с врачами из Китая. Для этого необходимо собрать 371 тысячу рублей. По данным на 31 мая, осталось собрать 270 тысяч рублей. Света столкнулась с несколькими серьезными заболеваниями. Мама девочки Людмила Брякова ведет сообщество ВКонтакте, где регулярно публикует информацию о состоянии дочери и данные о собранных средствах. С подробностями можно ознакомиться по ссылке. Телефон Людмилы Бряковой для связи +7 (910) 907-25-02. Рязанка нуждается в разных видах массажа, иглорефлексотерапия, транскраниальная магнитная стимуляция, моксотерапия. Семья испытывает трудности с оплатой нужных процедур, поэтому обратилась к рязанцам за любой помощью.

В Рязани объявлен сбор на реабилитацию 11-летней Светланы Бряковой с ДЦП. Информацию РЗН. Инфо предоставила семья девочки.

Выездная реабилитация запланирована на июль 2026 года в России с врачами из Китая. Для этого необходимо собрать 371 тысячу рублей. По данным на 31 мая, осталось собрать 270 тысяч рублей.

Света столкнулась с несколькими серьезными заболеваниями. Мама девочки Людмила Брякова ведет сообщество ВКонтакте, где регулярно публикует информацию о состоянии дочери и данные о собранных средствах. С подробностями можно ознакомиться по ссылке . Телефон Людмилы Бряковой для связи +7 (910) 907-25-02 .

Рязанка нуждается в разных видах массажа, иглорефлексотерапия, транскраниальная магнитная стимуляция, моксотерапия.

«В школе дочку очень хвалят: учителя говорят, что Света стала заниматься намного лучше, стала активнее и усидчивее. Для нас это огромная победа! Мы очень хотим, чтобы Света попала на июльский курс к китайским специалистам, но без вашей помощи нам не обойтись», — написала мама девочки.

Света является одной из двойняшек, но ее сестра полностью здорова, а самой девочке требуется помощь. Семья испытывает трудности с оплатой нужных процедур, поэтому обратилась к рязанцам за любой помощью.