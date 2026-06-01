Мошенники начали подделывать голоса директоров школ и обманывать россиян

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для подделки голосов директоров школ и деканов, чтобы обманом вымогать деньги у родителей выпускников. Об этом сообщил Дмитрий Голендяев, руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры» и член Омского отделения Ассоциации юристов России, передает РИА Новости .

По его словам, с начала 2026 года появились новые схемы мошенничества, в рамках которых злоумышленники звонят родителям, выдавая себя за представителей образовательных учреждений. Они просят перевести деньги на организацию выпускного вечера или на оплату несуществующих штрафов.

Кроме того, активизировалась схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного. Мошенники предлагают недорогие услуги профессиональной съемки в социальных сетях, берут деньги заранее и не появляются на мероприятии.