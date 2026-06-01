Мошенники начали обманывать детей, предлагая «редкие предметы» в играх

Мошенники в интернете продолжают нацеливаться на детей, выдавая себя за друзей по играм или популярных блогеров. Как пишет РИА Новости, они предлагают «редкие предметы» и призы в обмен на деньги или фото банковской карты, а также взламывают аккаунты друзей, прося срочно отправить коды из смс. Об этом сообщил директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев.

Эксперт выделил несколько типичных схем мошенничества, с которыми сталкиваются дети. Среди них обман в играх и сообщения от «друга» с просьбой пополнить баланс или отправить код из смс, так как «карта заблокирована». Также мошенники используют фейковые сайты, маскируясь под известные бренды, чтобы получить данные карт и аккаунтов.

Мякишев подчеркнул важность доверия внутри семьи в вопросах цифровой безопасности. Он призвал родителей объяснять детям правила безопасности в интернете простым языком и без запугивания. Эксперт также выделил несколько правил, которые следует обсудить с детьми: использование надежных паролей, двухфакторной аутентификации и осторожность при переходе по ссылкам, даже если они пришли от знакомых.

Кроме того, он рекомендовал создавать отдельные аккаунты для детей в онлайн-сервисах без привязки основных банковских карт родителей и напомнил о необходимости бережно относиться к личным данным, которые могут стать доступными злоумышленникам.