Мошенники начали обманывать детей, предлагая «редкие предметы» в играх
Мошенники в интернете часто нацеливаются на детей, выдавая себя за друзей по играм или популярных блогеров. Они предлагают «редкие предметы» или призы в обмен на деньги или фото банковской карты. Также мошенники могут взламывать аккаунты друзей и просить отправить коды из смс. Эксперты советуют родителям объяснять детям правила безопасности в интернете и подчеркивают важность доверия в семье. Если ребенок столкнулся с подозрительной ситуацией, ему нужно рассказать об этом взрослым. Специалисты рекомендуют использовать надежные пароли, не переходить по подозрительным ссылкам и не делиться личной информацией. Также важно помнить, что все, что попадает в интернет, может стать публичным.

Мошенники в интернете продолжают нацеливаться на детей, выдавая себя за друзей по играм или популярных блогеров. Как пишет РИА Новости, они предлагают «редкие предметы» и призы в обмен на деньги или фото банковской карты, а также взламывают аккаунты друзей, прося срочно отправить коды из смс. Об этом сообщил директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев.

Эксперт выделил несколько типичных схем мошенничества, с которыми сталкиваются дети. Среди них обман в играх и сообщения от «друга» с просьбой пополнить баланс или отправить код из смс, так как «карта заблокирована». Также мошенники используют фейковые сайты, маскируясь под известные бренды, чтобы получить данные карт и аккаунтов.

Мякишев подчеркнул важность доверия внутри семьи в вопросах цифровой безопасности. Он призвал родителей объяснять детям правила безопасности в интернете простым языком и без запугивания. Эксперт также выделил несколько правил, которые следует обсудить с детьми: использование надежных паролей, двухфакторной аутентификации и осторожность при переходе по ссылкам, даже если они пришли от знакомых.

Кроме того, он рекомендовал создавать отдельные аккаунты для детей в онлайн-сервисах без привязки основных банковских карт родителей и напомнил о необходимости бережно относиться к личным данным, которые могут стать доступными злоумышленникам.