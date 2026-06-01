Из-за ДТП на путепроводе в Рязани образовалась пробка

Отмечается, что ДТП произошло на путепроводе перед ТЦ «Марко Молл». По словам рязанцев, трал с экскаватором разбил верхнюю часть пролета. Согласно «Яндекс Картам», движение на Московском шоссе сильно затруднено.