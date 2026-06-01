ЦБ продлил ограничения на переводы денег за рубеж до декабря 2026 года

Банк России продлил ограничения на переводы денежных средств за границу для нерезидентов из недружественных стран. Меры будут действовать с 8 июня по 7 декабря 2026 года включительно. Физические лица — нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, по-прежнему смогут переводить за рубеж средства только в пределах своей заработной платы. Для неработающих в России нерезидентов сохраняется запрет на переводы денежных средств за границу.

Ограничения также распространяются на юридические лица из недружественных государств. При этом они не затрагивают компании, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц.

Исключение предусмотрено для иностранных инвесторов, вкладывающих средства в российский финансовый рынок: им разрешены переводы со счетов типа «Ин» на зарубежные счета.

Также сохраняется возможность проведения рублевых переводов через корреспондентские счета российских банков при условии, что счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.