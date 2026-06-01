Аграрии Пронского округа перевыполнили план по севу подсолнечника

В Пронском округе продолжается посевная кампания. По данным местной администрации, на 1 июня аграрии засеяли яровыми культурами 11 340 гектаров, что составляет 74% от запланированной площади. План по севу подсолнечника уже перевыполнен — культура размещена на 1356 гектарах, или 106% от намеченного объема. Сев рапса завершен полностью на площади 4140 гектаров.

Кроме того, кукурузой на силос засеяли 1781 гектар, что составляет 85% от плана.

В округе также завершены работы по внесению минеральных удобрений и боронованию. Сейчас сельхозпредприятия занимаются обработкой посевов от сорняков и вредителей.

Фото: администрация Пронского округа.