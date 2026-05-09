В Рязани судья ушла в отставку

Судья Московского райсуда Рязани Алла Дурыманова ушла в отставку, она написала заявление по собственному желанию. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона. Заявление о прекращении полномочий удовлетворила квалификационная коллегия судей. По данным «КП-Рязань», Алла Дурыманова родилась в 1959 году. С 2005 года была судьей Московского райсуда Рязани. В 2024 году Алла Дурыманова получила Почетную грамоту Совета судей Рязанской области «за многолетнюю и плодотворную работу в сфере правосудия, добросовестное исполнение должностных обязанностей и в связи с юбилеем».

