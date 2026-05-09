Сотрудники РНПК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
В честь 81‑й годовщины со Дня Победы Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в состав НК «Роснефть», организовала специальную акцию — адресное поздравление ветеранов. Сотрудники предприятия навестили участников Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны.

Гости не только поздравили каждого с праздником, но и вручили подарки от всего трудового коллектива: уютные пледы и продуктовые наборы для праздничного стола. В знак признательности за самоотверженный подвиг каждому ветерану были сказаны слова благодарности. Всего в рамках акции было передано 120 подарков. Это мероприятие стало частью обширной серии праздничных событий, которые РНПК проводит в честь Дня Победы.

Механик цеха № 2 Андрей Пимашкин поделился впечатлениями от участия в акции: «Когда мне предложили стать участником этой акции, я был рад возможности встретиться с ветеранами, лично сказать им спасибо. Конечно, было волнение, но в каждом доме нас очень радушно встречали. Все, к кому мы приезжали, были растроганы вниманием. Каждый говорил, как важно, что о них помнят».

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Дмитрий Привалов подчеркнул особую значимость таких встреч: «Каждый ветеран — это человек‑история, целое поколение. Для нас большая честь встретиться с ними и пообщаться».

Ведущий инженер по информационной безопасности Андрей Ратников рассказал о своих эмоциях: «Я чувствую какой‑то благоговейный внутренний трепет. Они свидетели того, что произошло. То есть свидетели войны, свидетели победы над фашистской Германией. И пообщаться с такими людьми лично, ведь их осталось совсем мало, — это большая честь».

Нефтяники традиционно активно включаются в программу празднования Дня Победы: они организуют и проводят разнообразные акции, цель которых — сохранить историческую память, оказать поддержку ветеранам и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи.

Среди проведённых мероприятий — участие в международной акции «Диктант Победы»: сотрудники РНПК написали диктант, основой для которого послужил отрывок из книги журналистов о рязанцах, защищавших Брестскую крепость. Также была реализована инициатива в рамках международной акции «Сад памяти»: совместно с представителями городских общественных организаций и школьниками работники компании озеленили сквер у областного музыкального театра.

В обустроенных клумбах появились клёны и липы, кусты сирени, можжевельника и спиреи, а также многолетние растения — шалфей и котовник. Кроме того, для ветеранов была подготовлена особая концертная программа «Память, ставшая песней» — её организовали нефтяники совместно с Рязанским музыкальным театром.

Также накануне 9 Мая на различных площадках завода были торжественно подняты флаги Победы.

Справка:

Рязанская нефтеперерабатывающая компания вносит основной вклад в обеспечение нефтепродуктами регионов Центрального федерального округа. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов.