Рязанский поселок окутал «туман» из пыли

Жители рабочего поселка Сараи сообщили, что задыхаются от пыли. Пост об этом опубликован в соцсетях. Как рассказали жители рабочего поселка Сараи, пыль поднимается из-за отсутствия асфальта на улице 1 Мая. «Это не туман, это стоит пыль столбом. Потому что асфальта нет, [машины] едут по обочине», — заявили местные жители. Они добавили, что не могут открыть окна ни днем, ни ночью из-за пыли. В региональном минтрансе ответили, что участок дороги «действительно является проблемным». «Покрытие достаточно изношено и требует замены. Работаем над решением этого вопроса. До этого момента предпримем все возможные меры для обеспечения проезда транспорта», — сообщили в министерстве.

Проблема, по словам рязанцев, наблюдается уже третий год.

Видео: соцсети.