Рязанцы в апреле более 200 раз звонили на горячую линию по вопросу о мобилизации

В апреле от жителей Рязанской области поступило 1231 обращение на номер 122. Об этом сообщили в центре информационных технологий региона. Отмечается, что в первую очередь рязанцев интересовали вызов врача на дом и запись на прием (1026 звонков), вопросы о контрактной службе и частичной мобилизации (202), социальная тематика (3) и образование (2). Жителям региона напомнили, что номер 122 доступен для консультаций по наиболее актуальным темам. Обращения принимает Единый контактный центр.