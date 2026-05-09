Путин выразил мнение, что украинский конфликт близится к завершению

Путин отметил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, только уже для подписания договора. Кроме того, глава государства заявил, что США искренне стремятся к урегулированию, но это, по его словам, прежде всего дело России и Украины. Также Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о каких-либо провокациях на День Победы. Он напомнил, что в случае попыток срыва празднования 9 Мая Москва нанесла бы ответные удары по центру Киева.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что украинский конфликт близится к завершению. Его слова 9 мая передало ТАСС.

Путин отметил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, только уже для подписания договора.

Кроме того, глава государства заявил, что США искренне стремятся к урегулированию, но это, по его словам, прежде всего дело России и Украины.

Также Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о каких-либо провокациях на День Победы. Он напомнил, что в случае попыток срыва празднования 9 Мая Москва нанесла бы ответные удары по центру Киева.