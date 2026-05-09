Путин обратился с речью к россиянам на параде Победы

Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы и заявил, что этот праздник — священный для страны. Также он упомянул, что именно советский народ внёс решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну и мир. Президент отметил, что советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, а также подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян. Отдельно Путин сказал, что подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО. «Наше дело правое, а победа всегда была и всегда будет за нами», — подытожил глава государства.

Президент Владимир Путин обратился с речью к россиянам на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом 9 мая сообщило ТАСС.

