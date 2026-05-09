Путин наградил рязанцев
Соответствующие указы разместили на сайте правовой информации 4 и 8 мая. Звание «Мать-героиня» присвоили Анастасии Коняевой из Рязанской области. Медалью Ордена «Родительская слава» награждены Алексей и Ольга Батмановы, Виктор и Ирина Капасовы, Владимир и Елена Широковы.
Президент России Владимир Путин наградил рязанцев. Соответствующие указы разместили на сайте правовой информации 4 и 8 мая.
Звание «Мать-героиня» присвоили Анастасии Коняевой из Рязанской области.
Медалью Ордена «Родительская слава» награждены Алексей и Ольга Батмановы, Виктор и Ирина Капасовы, Владимир и Елена Широковы.