Путин наградил рязанцев

Соответствующие указы разместили на сайте правовой информации 4 и 8 мая. Звание «Мать-героиня» присвоили Анастасии Коняевой из Рязанской области. Медалью Ордена «Родительская слава» награждены Алексей и Ольга Батмановы, Виктор и Ирина Капасовы, Владимир и Елена Широковы.