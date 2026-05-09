Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
Губернатор Павел Малков: Мы всегда будем помнить подвиг защитников Родины
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в народных гуляниях «Парк Победы», которые проходят в Соборном парке Рязанского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Народные гуляния «Парк Победы» организованы комитетом по делам молодежи Рязанской области совместно с администрацией г. Рязани, региональными отделениями Всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк России». Они направлены на сохранение памяти о героизме и мужестве советского народа, формирование у молодого поколения гордости за страну.

Губернатор Павел Малков посетил тематические интерактивные площадки общественных объединений, стенд регионального Центра патриотического воспитания и развития добровольчества, где представлены разные модели дронов, а также специальный симулятор, где каждый может себя попробовать в роли пилота БПЛА. Глава региона также пообщался с активистами молодежных организаций, Движения Первых, добровольцами, участниками работы по патриотическому воспитанию молодежи, поддержке бойцов СВО. Вместе с Губернатором Павлом Малковым «Парк Победы» посетили сенатор РФ, представитель от Правительства Рязанской области в Совете Федерации Сергей Аноприенко и председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Губернатор поздравил рязанцев с Днем Победы и подчеркнул, что 9 Мая — особенный день для каждого жителя нашей страны.

«Великая Отечественная война стала величайшим испытанием в истории. Наш народ выстоял и победил! Мы всегда будем помнить подвиг защитников. В каждой семье есть свои герои. Низкий поклон всем, кто сражался за свободу, за будущее Отечества и сейчас встал на защиту Родины. Бойцы самоотверженно выполняют поставленные задачи, проявляя отвагу», — сказал Павел Малков.

В «Парке Победы» представлены тематические выставки, арт-объекты «Дорога на Берлин», «Знаменосцы Победы», «Рязань-город трудовой доблести». Добровольцы в пространстве #МЫВМЕСТЕ проводят мастер классы. Работает благотворительная ярмарка Движения Первых, кинотеатр под открытым небом с просмотром короткометражных фильмов и прямой трансляции Бессмертного полка. Локальные рязанские бренды представлены на «Ярмарке ремесел». Организованы интеллектуальные игры, патриотическая акция «Стена памяти», народная сцена «Цветы Победы». Творческие коллективы подготовили концертную программу. В ходе открытия праздничной программы выступили барабанщицы Академии ФСИН России. Все желающие могут принять участие в ретро-танцплощадке «Вальс Победы».