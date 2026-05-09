ГК «Автоимпорт» и Народный фронт поздравили ветеранов в Шилово и Спасске-Рязанском накануне 9 Мая

7 мая, в преддверии великого праздника Дня Победы, сотрудники ГК «Автоимпорт» совместно с активистами регионального отделения Народного фронта в Рязанской области приняли участие в ежегодной патриотической акции «Огонь памяти».

7 мая, в преддверии великого праздника Дня Победы, сотрудники ГК «Автоимпорт» совместно с активистами регионального отделения Народного фронта в Рязанской области приняли участие в ежегодной патриотической акции «Огонь памяти». Делегация выехала в районы Рязанской области — Шилово и Спасск- Рязанский — чтобы лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

Фронтовикам, труженикам тыла и вдовам погибших героев вручили продуктовые наборы, сладкие гостинцы, необходимые бытовые мелочи и, конечно, самые теплые слова благодарности за мирное небо над головой. Как подчеркнули в компании, поездка в Шилово и Спасск- Рязанский стала продолжением внутренней политики ГК «Автоимпорт», направленной на поддержку старшего поколения.

— «Быть успешным бизнесом — значит нести социальную ответственность. Забота о людях, подаривших нам Победу, — наш долг и огромная честь», — отметили представители компании.

Социальная активность для ГК «Автоимпорт» — обычная практика, а не разовая акция. В компании поблагодарили региональное отделение Народного фронта в Рязанской области за помощь в организации поездки.