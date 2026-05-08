«Золотой глобус» ввел новые правила об использовании ИИ в кино

Кинопремия «Золотой глобус» обновила свои правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве, сообщает издание Variety. Теперь применение генеративного ИИ не приведет к автоматической дисквалификации работы, однако важно, чтобы авторские права оставались у человека. Искусственный интеллект может использоваться как вспомогательный инструмент в актерской игре, режиссуре и написании сценариев, но запрещено применять нейросети для имитации внешности или голоса актеров. Организаторы премии оставляют за собой право запрашивать у создателей фильмов информацию о применении ИИ. Если информация не будет предоставлена, проект может быть дисквалифицирован.

Кинопремия «Золотой глобус» обновила свои правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве, сообщает издание Variety.

Теперь применение генеративного ИИ не приведет к автоматической дисквалификации работы, однако важно, чтобы авторские права оставались у человека. Искусственный интеллект может использоваться как вспомогательный инструмент в актерской игре, режиссуре и написании сценариев, но запрещено применять нейросети для имитации внешности или голоса актеров.

Организаторы премии оставляют за собой право запрашивать у создателей фильмов информацию о применении ИИ. Если информация не будет предоставлена, проект может быть дисквалифицирован.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший отметил, что остановить революцию искусственного интеллекта невозможно, и в России эти технологии могут помочь молодым представителям киноиндустрии продвигаться без лишних затрат.