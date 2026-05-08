Жительница Рыбновского округа Тамара Крюкова отметила 100-летний юбилей

7 мая глава Рыбновского округа Елена Минкова поздравила со 100-летним юбилеем жительницу села Ильинское Тамару Крюкову. Тамара Александровна родилась в Клин-Бельдине Зарайского района, начала работать с 14 лет, а во время войны заготавливала дрова и чистила снег на аэродроме. В Ильинском она живёт около 70 лет. У Тамары Александровны четверо внуков и три правнука, которые приедут поздравить её 9 мая.