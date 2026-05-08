Жительница Пителинского округа отметила 97-летие

Представители администрации Пителинского округа поздравили жительницу села Ермо-Николаевка Марию Зенину с 97-летием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Мария Зенина является ветераном труда. Отмечается, что она много лет работала на благо Пителинского района.