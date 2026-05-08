Жители Шилова пожаловались на запыленные улицы

В поселке Шилово тротуары, обочины и пешеходные переходы сильно запылены. После дождя пыль превращается в грязь, а в сухую погоду поднимается облаком. По словам шиловцев, ежедневно утром техника МУПТЭС проводит полив и уборку, однако уже в течение дня проезжающие автомобили вновь разносят грунт. В результате пешеходы продолжают ходить по пыли.

Местные жители отмечают, что достаточно один раз убрать землю с обочин, чтобы решить проблему. Они просят коммунальные службы выполнить работу качественно, а не формально.

