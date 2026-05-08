Жители Шилова пожаловались на поврежденную остановку

В Шилове местные жители заметили поврежденную автобусную остановку на улице Стройкова. Пост с жалобой появился в соцсетях. По словам автора публикации, один из боковых элементов конструкции оказался сильно помят и едва держался. Жители отметили, что из-за этого людям стало менее комфортно и безопасно ждать транспорт, особенно во время непогоды.