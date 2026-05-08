Жители Рыбного пожаловались на разбитую дорогу на улице Куйбышева

Жители Рыбного пожаловались на плохое состояние дороги возле дома № 51 на улице Куйбышева. Пост с обращением появился в соцсетях. По словам местных жителей, из-за ям и щебня проезжающие машины поднимают камни, которые летят в сторону домов и тротуара. Автор публикации утверждает, что камни долетают до окон домов.

Также жители сообщили, что автомобилисты, объезжая ямы, выезжают ближе к тротуару, создавая опасность для пешеходов и детей. В публикации горожане призвали администрацию обратить внимание на состояние дороги.