Жильцы дома на Введенской сообщили о разрушающемся фасаде, там проведут ремонт

Жильцы дома № 135 на улице Введенской (второй подъезд), обслуживаемого управляющей компанией «Лайф», обратились с жалобой на аварийное состояние наружной части здания. По их словам, со стороны двора, в районе торцевой стены, начали разрушаться межэтажные пояски на уровнях 5-7 этажей. Как написал рязанец, из конструкции вываливаются кирпичи и раствор, отслаивается декоративная облицовка. Обломки фасада, как отметил комментатор, могут упасть припаркованные автомобили, пешеходную зону и козырек офисного помещения. В жалобе опасались за безопасность детей и взрослых, проходящих мимо дома.

В управляющей компании прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что договор с подрядной организацией уже заключен. До 31 июля специалисты проведут дефектовку всего фасада с внутренней стороны, а также двух участков с внешней.

На опасном участке установлено ограждение для ограничения доступа. В компании также отметили, что на данный момент информации о причинении вреда здоровью или имуществу граждан не поступало.