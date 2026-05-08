ВТБ профинансировал проект комплексного развития территории

ВТБ открыл кредитную линию в размере 2,6 млрд рублей девелоперской компании «ВИРА» для строительства жилого квартала «Матрица» в Самаре. Проект станет первым в Самарской области, реализуемым по механизму комплексного развития территорий (КРТ). Завершить строительство планируется к концу 2030 года.

ВТБ открыл кредитную линию в размере 2,6 млрд рублей девелоперской компании «ВИРА» для строительства жилого квартала «Матрица» в Самаре. Проект станет первым в Самарской области, реализуемым по механизму комплексного развития территорий (КРТ). Завершить строительство планируется к концу 2030 года.

В рамках проекта будет возведено восемь жилых домов комфорт-класса переменной этажности от 9 до 19 этажей. Общая площадь нового строительства составит 80 тыс. кв. м жилья. Концепция квартала предусматривает создание современной городской среды по принципу «двор без машин». Также проектом предусмотрено строительство школы, детского сада и поликлиники.

«Механизм КРТ — значимый инструмент реновации городской среды. Важно, чтобы такие инициативы получали доступ к финансированию и поддержку региональных властей», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Запуск первого проекта КРТ — результат системной работы по перезагрузке градостроительной политики. Мы меняем подходы, чтобы жители получали не просто новые квартиры, а полноценные микрорайоны с детскими садами, школами и поликлиниками на месте ветхого и зачастую уже аварийного фонда»

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама