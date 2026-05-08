Врач рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать шашлык

Врач рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать шашлык. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в сочетании с шашлыком избегайте жирного: сала, салатов, заправленных майонезом, копченостей

Не рекомендуются орехи, свежие фрукты. Все это удваивает нагрузку на печень и вызывает брожение в кишечнике

По словам специалистов, для пользы здоровью шашлык лучше сочетать со свежими овощами или гриль. Добавьте зелень и лимон — источник витамина C, улучшающего усвоение железа.