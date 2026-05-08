Волгоград на два дня переименовали в Сталинград

На въездах в город-герой дорожные указатели временно заменили к 81-й годовщине Победы. Таблички с историческим названием установили на федеральных и региональных трассах, обратно их поменяют 10 мая. Волгоград возвращает имя Сталинград девять раз в году — в важные памятные даты. Сегодня, 8 мая, отмечается день присвоения городу звания «Город-герой», а завтра страна празднует День Победы.

Волгоград на два дня переименовали в Сталинград. Об этом сообщает «Азац».

На въездах в город-герой дорожные указатели временно заменили к 81-й годовщине Победы. Таблички с историческим названием установили на федеральных и региональных трассах, обратно их поменяют 10 мая.

Волгоград возвращает имя Сталинград девять раз в году — в важные памятные даты. Сегодня, 8 мая, отмечается день присвоения городу звания «Город-герой», а завтра страна празднует День Победы.