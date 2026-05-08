В Шиловском районе УК обязали отремонтировать подъезды
В селе Тырново Шиловского района управляющую компанию ООО «УК „ЖИЛСТРОЙСЕРВИС“» обязали провести ремонт подъездов в многоквартирных домах. Во время инспекционного визита специалисты проверили состояние домов № 1 и № 2 на улице Новые дома. По итогам проверки управляющей организации выдали предписание на проведение текущего ремонта подъездов.
Теперь компании необходимо устранить выявленные нарушения и привести общедомовые помещения в порядок в установленные сроки.Фото: Госжилинспекция Рязанской области.