В Рыбном отключили газ на одной из улиц
В Рыбном временно отключили подачу газа в районе улицы Большой. Об этом сообщили в администрации Рыбновского района. Ограничения связаны с проведением монтажно-ремонтных работ на газопроводе. Жителей попросили быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
