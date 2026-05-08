В Рязанской области сгорел жилой дом

В четверг, 7 мая, загорелся жилой дом в Михайлове на улице Карла Маркса. По словам очевидцев, он был уже старым, огонь быстро распространился по зданию. РЗН. Инфо в пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 23:50. В 2:10 огонь полностью ликвидировали. Пострадавших и погибших нет. В тушении участвовали девять спецмашин и 20 человек личного состава МЧС. В ведомстве уточнили, что в результате пожара дом был полностью уничтожен.

