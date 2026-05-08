Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 190
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 279
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 553
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 654
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязанской области намерены изменить стандарт стоимости ЖКУ
В Рязанской области намерены изменить стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Проект постановления с новыми данными опубликован на сайте правительства региона.

В документе отмечается, что установят новые размеры регионального стандарта из-за изменения тарифов на коммунальные услуги, которые действуют с 1 января 2026 года.

Согласно проекту постановления, для одиноких рязанцев, которые являются собственниками жилья в многоквартирных домах и платят за капремонт, стандарт стоимости ЖКУ в отопительный период составит 6418,17 руб.; для одного члена семьи из двух человек — 4748,60 руб., из трех — 4296,81 руб., из четырех — 3730,63 руб., из пяти и более — 3422,20 руб.

Для межотопительного периода планируют установить следующие размеры: для одиноко проживающих граждан — 3493,14 руб.; для одного члена семьи из двух человек — 2887,21 руб., из трех — 2701,34 руб., из четырех — 2489,71 руб., из пяти и более — 2358,56 руб.

Изменится стандарт и для собственников частных домов в Рязани. Он остается единым на протяжении года. Размер стандарта на одиноко проживающих граждан — 3397,93 руб.; для одного члена семьи из двух человек — 2500,31 руб., из трех — 2241,51 руб., из четырех — 1932,65 руб., из пяти и более — 1752,88 руб.

Постановление пока не вступило в силу.

Подробнее с новыми стандартами стоимости жилищно-коммунальных услуг в Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.