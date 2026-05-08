В Рязанской области более 10 водителей междугородних автобусов нарушили ПДД

В Рязанской области прошли рейды, направленные на борьбу с нарушениями ПДД водителями междугородних автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ. В четверг, 7 мая, инспекторы проверили автобусы на федеральных дорогах и выявили более 10 нарушений. Всех нарушителей привлекли к ответственности. Отмечается, что мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП.

