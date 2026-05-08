В Рязани запустили троллейбусы с аудиогидом
Отмечается, что в мае аудиогид будет работать на троллейбусах маршрутов №№ 1, 3, 10, 16А. Пассажирам расскажут о достопримечательностях города, значимых событиях, вошедших в историю города. Всего в проекте используется 12 троллейбусов.
В Рязани запустили троллейбусы с аудиогидом. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.
Отмечается, что в мае аудиогид будет работать на троллейбусах маршрутов №№ 1, 3, 10, 16А. Пассажирам расскажут о достопримечательностях города, значимых событиях, вошедших в историю города.
Всего в проекте используется 12 троллейбусов.