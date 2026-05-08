В Рязани состоялся благотворительный концерт «Навстречу Победе»

Концерт состоялся при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») во Дворце молодёжи. Его организовала АНО «Музыкально-театральное объединение Опера», руководителем которой является продюсер и оперный певец Владимир Лютиков. Со сцены прозвучали песни военных лет в исполнении артистов Коломенской филармонии в сопровождении народного ансамбля «Музыкальный экспресс». В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение волонтеров от общественных организаций, занимающихся сбором помощи для фронта.

