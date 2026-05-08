Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
В «Рязаньэнерго» прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы
Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» провели торжественные мероприятия, посвященные 81-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Энергетики возложили цветы и венки к Вечному огню на мемориале на площади Победы в Рязани. В торжественной церемонии приняли участие директор Александр Звягинцев, сотрудники исполнительного аппарата филиала. Также работники «Рязаньэнерго» отдали дань уважения Герою России Алексею Курганову, чье имя носит подстанция «Развитие». Красные гвоздики принесли к его бюсту, расположенному у энергообъекта.

Кроме того, венки к памятникам воинской славы и доблести в Рязанской области возложили сотрудники всех 12 районов электрических сетей.

Совет молодежи провел акции, уже ставшие традиционными. В главном здании управления установили тематическую композицию — «Стена памяти». Её основу составили красные звезды.

«За каждой звездой — живая история. Это фотографии предков-фронтовиков и тружеников тыла и краткая биография. Это не просто акция — это наш общий долг памяти. Дань уважения тем, кто подарил нам мирное небо и возможность строить будущее», — рассказала председатель Совета молодежи Юлия Горшкова.

Также активисты вручили сотрудникам георгиевские ленточки.

Кульминацией праздничных мероприятий стал концерт, организованный силами работников филиала. В качестве почетных гостей на нем присутствовали труженик тыла Виктор Юшин, вдова Алексея Курганова Мария и энергетики «Рязаньэнерго», участвующие в специальной военной операции. Для присутствующих прозвучали песни и стихи военных лет.

«В этом году мы отмечаем 81-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. Память о подвиге русского народа навсегда останется в наших сердцах. Каждый год мы проводим традиционные мероприятия ко Дню Победы, благоустраиваем мемориалы, чествуем бывших работников предприятия, ветеранов и тружеников тыла, и, конечно, восхищаемся мужеством и стойкостью бойцов специальной военной операции. С наступающим Днем Победы! Мирного неба над головой, счастья и благополучия!» — отметил директор филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.

