В России зафиксировали резкое снижение цены на огурцы

По итогам апреля огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России, сообщают РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз. Средняя цена на огурцы снизилась на 15% по сравнению с концом марта, составив 193,7 рубля за килограмм. Также отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена на огурцы упала на 4,5%. В список продуктов с заметным снижением цен за месяц вошли помидоры и бананы. Стоимость томатов уменьшилась на 3,2%, составив 303,7 рубля за килограмм, а бананов — на 2,4%, достигнув 161 рубля за килограмм.

