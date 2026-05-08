В озерах Рязанской области начали «петь» краснобрюхие жерлянки

В пойменных озерах Рязанской области начали подавать голос краснобрюхие жерлянки. Об этом сообщила орнитолог Алёна Фионина. По словам автора, необычные звуки этих амфибий жители региона нередко принимают за пение птиц. Особенно часто вопросы возникают в апреле и мае. Жерлянки издают характерное односложное «ку», надувая горловой мешок. Разные особи «поют» в разной тональности, а если лягушек несколько, их звуки складываются в своеобразную мелодию.

Амфибии лежат на воде брюшком вниз и внешне напоминают «надувной матрас». При волнении или во время стычек между самцами звуки становятся более частыми и меняют тональность.

Секрет, который выделяют амфибии, ядовит, однако для человека не опасен.

Фото: соцсети орнитолога Алёны Фиониной.