В Минпросвещения ответили на вопрос о запрете телефонов в детсадах

Отмечается, что прямого законодательного запрета на нахождение телефона у ребенка в детском саду на федеральном уровне нет. Как заявила эксперт, вопрос регулирования этого момента относится к компетенции образовательной организации и решается через локальные нормативные акты. Однако Елена Приступа добавила, что исследования показывают повышение рисков нарушений здоровья ребенка при использовании цифровых устройств.

Эксперт Минпросвещения, директор ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Елена Приступа ответили на вопрос о запрете телефонов в детсадах. Об этом 8 мая она сообщила ТАСС.

Отмечается, что прямого законодательного запрета на нахождение телефона у ребенка в детском саду на федеральном уровне нет.

Как заявила эксперт, вопрос регулирования этого момента относится к компетенции образовательной организации и решается с помощью локальных нормативных актов.

Однако Елена Приступа добавила, что исследования показывают повышение рисков нарушений здоровья ребенка при использовании цифровых устройств.